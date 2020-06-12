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Aktüel

İsviçre’de Ren Nehri’nde boğulan Türk’ün cenaze namazı kılındı

İsviçre’de bulunan Ren Nehri’ne düşerek, boğulan Türk vatandaşının cenaze namazı bugün kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:44:50 -
İsviçre’de Ren Nehri’nde boğulan Türk’ün cenaze namazı kılındı

İsviçre’de bulunan Ren Nehri’ne düşerek, boğulan Türk vatandaşının cenaze namazı bugün kılındı.


İsviçre’nin Schaffhausen kenti yakınlarında 1 Haziran tarihinde Avrupa’nın en büyük şelalesi olan Ren şelalesinde Ren Nehri’ne düşerek, boğulan 41 yaşındaki İlker P.’nin cenaze namazı bugün kılındı. Herblingen bölgesinde bulunan Dreispitz Spor Sahasında kılınan cenaze namazına 250 kişi katılırken, korona virüs salgını nedeni namazda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü. İlker P.’nin naaşı memleketi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde toprağa verilecek.

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