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Aktüel İsviçre'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 10 bini geçti
Aktüel

İsviçre'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 10 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:47:42 -
İsviçre'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 10 bini geçti

CENEVRE (AA) - İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ilk kez günlük vaka sayısı 10 bini geçerken, ordu salgınla mücadeleye katıldı.

Ülkede son 5 haftadır endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayısında, "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" ulaşıldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 36 bin 369 test yapıldı, 10 bin 73 vaka tespit edildi ve 73 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana virüs bulaşan toplam kişi sayısı 192 bin 376'ya yükselirken, şimdiye kadar Kovid-19'dan 2 bin 275 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Alain Berset, yaptığı açıklamada, halen 600 Kovid-19 hastasının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü belirtti.

Federal hükümetten yapılan açıklamada, 2 bin 500 ordu mensubunun Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katılacağı bildirildi.

Açıklamada, ordunun hastane hizmetlerine katkıda bulunacağı ve sağlık görevlilerine lojistik destek vereceği kaydedildi.

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede, Federal hükümetin salgında aldığı önlemler eleştiriliyor.

Hükümet, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmezken, başta salgının en fazla vurduğu Cenevre kantonu olmak üzere bazı kantonlar, kısmi karantina ilan etmişti.

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