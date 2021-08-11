İsviçre, YPG’ye kalbinde yer verdi

Mehmet Aydın

Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan batılıların terör örgütü PKK/YPG’yi legalleştirme çabalarında yeni bir adım daha atıldı. Türkiye’ye karşı kullanmak ve açık destek vermekten çekinmedikleri YPG’yi PKK’dan ayrı göstererek legalleştirmek isteyen batılılar, örgüte temsilcilik açması konusunda yardım etti. Suriye’nin kuzeyi ve doğusunu batılıların desteğiyle işgali altında tutan YPG, sözde “Rojava Özerk Yönetimi” adıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde temsilcilik açtı. Örgüte yakın ajansın geçtiği habere göre açılış nedeniyle yapılan resepsiyonda konuşan sözde özerk yönetim başkan yardımcılarından Bedran Çiya Kurd, kendilerinin siyasi olarak tanınmasının önemli bir adım olacağını belirtti.

İsviçre’ye teşekkür ettiler

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi adıyla temsilcilik açıp, Avrupa’nın göbeğinde bundan böyle resmi terör propagandası yapacak olan YPG’liler sevinçli olduklarını belirtirken örgüt yetkilisi Bedran Çiya’nın yanı sıra sözde özerk yönetim Avrupa Temsilcisi Abdulselah Mustafa ile Temsilcilik Sözcüsü Hikmet İbrahim da açılışa katılıp, İsviçre yönetimine teşekkür etti.

Daha çok destek istedi

Terörist temsilcisi Bedran Çiya Kurd, temsilciliğin örgüt ile İsviçre arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkı sunacağına inandıklarını söyleyerek, bu aşamaya kolay gelinmediğini belirtti. Askeri alanda elde edilen başarının siyasi kazanımlara dönüşebilmesi için her alanda çalışmaların devam etmesi gerektiğini dile getiren sözde YPG yetkilisi, siyasi anlamda bir başarının olması için Avrupalılardan daha fazla destek istediğini belirtti.

YPG, gözünü 3 ülkeye dikti

Söz konusu temsilciliğin YPG Özerk Yönetimi projesini daha iyi tanıtmaya vesile olacağı belirtilen örgüt açıklamasında ise, “Bu adımla diplomatik ilişkileri sağlamlaştırmak, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak, siyasi ve kültürel alanda ortak çıkarları savunmak amaçlanıyor” denildi.

YPG Yönetimi’nin Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde de temsilciliklerinin olması gerektiği kaydedildi ve ismi sayılan ülkelerin Suriye sorununun çözümünde katkıları olacağı belirtildi.

Cenevre Ofisi ile birlikte sözde YPG Özerk Yönetimi’nin yurtdışında 7. temsilciliği açılmış oldu.

Türkiye’den protesto

Öte yandan İsviçre’nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre’de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

Açıklamada, “Bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

