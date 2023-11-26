İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!

Dünya'nın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre işçi alımı yapmaya hazırlanıyor. Maaşlar 103 bin TL'den başlarken 202 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Dünya'nın en zengin ülkelerinden biri olan İsviçre'nin işçi alımı yaptığı sektörler de açıklandı.

İsviçre, pandemi sonrası kalifiye eleman bulmakta zorlanan birçok Avrupa ülkesi gibi işçi alımı yapmaya karar verdi. Ülkede sağlık sektörü, turizm otelcilik, teknisyen, bilgisayar uzmanı ve mühendis gibi çeşitli kadrolar için alım yapılacağı ilan edildi. Bu sayede dışarıdan 85 bin işçi istihdam edilecek. İsviçre'nin bu adımı, işgücü piyasasındaki açığı kapatmak için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İSVİÇRE İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Özellikle doktor açığı konusunda sıkıntı çektiği öğrenilen İsviçre, yaşlı bakım ve hastanelerde çalıştırmak üzere hemşire alımı da yapmak için ilan açtı.

AÇIK KAPANMIYOR

İsviçre'de yetkililer, Rusya ve Ukrayna savaşından kaçıp buraya sığınanların bu açığı kapatamayacaklarını ifade ediyor. Bu durumda şu anda İsviçre’nin 85 bin vasıflı işçi açığı bulunmakta. Bu rakam yıl sonunda 365 bin kişiye kadar yükselebilir. Peki, İsviçre’ye nasıl gidilebilir?

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artigercek'e göre: Yurt'ta yer alan habere göre; Yurt dışında çalışmak isteyenler, o ülkeye nasıl gidileceğini araştırıyor. İsviçre için işçi arayan DynaJobs gibi ya da Adecco gibi iş bulma kurumlarına başvurarak, kendinize uygun işi bulmanız gerekiyor.

Davet almak için ise şunlar gerekiyor:

Belirli bir seviyede dil bilgisi

İsviçre’de devlet yardımı ya da sosyal yardım almadan geçinebileceğinizi kanıtlamanız gerekiyor

İkamet edilebilecek ev bulunması

İSVİÇRE'DE MAAŞLAR NE KADAR?

İsviçre, dünyanın en zengin ülkeleri arasında bulunuyor. İsviçre'de saatlik asgari ücret 23 İsviçre Frangına, aylık ücret ise 4 bin İsviçre Frangı. Bu da saatlik olarak 596 TL, aylık ise 103 bin TL maaş anlamına geliyor.