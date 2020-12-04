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Aktüel İsviçre, seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısını artırdı
Aktüel

İsviçre, seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısını artırdı

ABD'nin eklendiği listede Türkiye yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:48:17 -
İsviçre, seyahat kısıtlaması getirdiği ülke sayısını artırdı

CENEVRE (AA) - İsviçre'de federal hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler" listesini güncelledi.

Federal Sağlık Dairesinden (BAG) yapılan açıklamada, 12 ülkeyle İsviçre'nin komşusu İtalya ve Avusturya'nın büyük bölümüne seyahat kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Açıklamada ABD, Hırvatistan, Gürcistan, Portekiz, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Ürdün, Litvanya, Kuzey Makedonya, San Marino ve Slovenya'nın "riskli ülkeler" listesine eklendiği belirtildi.

Türkiye, salgının başından bu yana listede yer almadı.

Federal hükümet, 6 Temmuz'dan sonra listedeki ülkelerden İsviçre'ye giriş yapacak kişilerin 10 gün karantinaya alınacağını açıklamıştı.

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 382 yeni vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi.

İsviçre'de şimdiye kadar toplam 344 bin 497 Kovid-19 vakası kaydedildi, 4848 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

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