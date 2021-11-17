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Dünya İsviçre, İmamoğlu'nun "Onaylıyorum" dediği eşcinsel evlilik için tarih verdi
Dünya

İsviçre, İmamoğlu'nun "Onaylıyorum" dediği eşcinsel evlilik için tarih verdi

Geçtiğimiz haftalarda yapılan referandumla eşcinsel evliliği kabul eden İsviçre, “nikah tarihi için sabırsızlanan” sapkınlara “müjde(!)”yi verdi. Hükümet, eşcinsel çiftlerin gelecek yıl 1 Temmuz'dan itibaren İsviçre'de evlenebileceklerini belirtirken, söz konusu izin, geçen yıl “Eşcinsel evliliği onaylıyorum, fakat toplum buna hazır değil” diyen Ekrem İmamoğlu’nun skandal sözlerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 20:44:00 - 2021-11-17 21:04:16
İsviçre, İmamoğlu'nun "Onaylıyorum" dediği eşcinsel evlilik için tarih verdi

 

Münübe Yılmaz

26 Eylül 2021 tarihinde yapılan referandumla eşcinsel evliliği kabul eden İsviçre, “nikah tarihi için sabırsızlanan” sapkınlara “müjde(!)”yi verdi. Hükümetten bugün yapılan açıklamada, eşcinsel çiftlerin gelecek yıl 1 Temmuz'dan itibaren İsviçre'de evlenebilecekleri belirtildi. Açıklamaya göre, iki aşamalı bir süreçte yurt dışında evlenen çiftlerin statüleri ocak ayının başından itibaren tanınacak. Sapkınlığa izin veren kanundan, hayata geçer geçmez birkaç 100 kişinin faydalanması beklenirken, Türkiye’deki aile dernekleri büyük bir tehlikeye dikkat çekti. Küresel bozguncuların, cinsiyetsiz ve kimliksiz tek bir dünya hayalini gerçekleştirmek için büyük çaba harcadığını ifade eden STK temsilcileri, “Eşcinsel evlilikler, tıpkı Batı’daki gibi Türkiye’de de dayatılmaya çalışılıyor. ‘Üçüncü cinsiyet’ olarak görülmesini istedikleri sapkın güruhu meşrulaştırmak için yoğun gayret sarfedenler, bir sonraki aşamada ülkemizde de eşcinsel evliliklerin tanınmasını talep edecek” uyarısında bulundu. 

Türk toplumu, eşcinsel evliliklere İmamoğlu ile hazırlanmak isteniyor

Kendisi de bir “proje” olan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz yıl yaptığı “eşcinsel evlilik” çıkışının Türkiye’nin sapkın projelere alet edilmek istendiğinin en büyük kanıtı olduğuna dikkat çeken STK temsilcileri, “Eşcinsel evliliği onayladığını, fakat toplumun buna hazır olmadığını ifade eden İmamoğlu, kirli projenin Türkiye’deki temsilciliğine oynuyor. Toplum, eşcinsel evliliklere İmamoğlu ile hazırlanmak isteniyor” ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

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