İşverenlere büyük müjde! 3 aylık destek başlıyor

İşverenlere, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için üç ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak.

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, işverenlere, 2018 yılı içinde işyerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için üç ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Ayrıca taşeron işçilerine, 11 Eylül 2014’ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014’ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

2020'ye ertelendi

Yeni düzenlemeyle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik yapıldı. 2019 yılından itibaren C sınıfı uzmanların tehlikeli sınıfa bakması kaldırılmıştı. Bu durumda da birçok uzman işsiz kaldı. 2020 yılında da 50 çalışanın altındaki işyerlerine de iş güvenliği uzmanı zorunluluğu gelecek. Yeni düzenlemeyle B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50’nin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirildi.

Bakım parası yeniden bağlanacak

Öte yandan emeklilere, ölüm aylığı, malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara yılda 2 bayram ikramiyesi yolunu açan hükümet, bu ödemenin evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen desteğe engel olmaması için de düğmeye bastı. Düzenlemeye göre, bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Halen yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği ödeniyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiyenin hayata geçmesinin ardından, bu ödeme aylık geliri 166,66 lira artırdığından, bazı kişilerin evde bakım desteği gelir sınırı aşıldığı için kesilmişti. Bakım parası kesilenlere maaş yeniden bağlanacak. Ödenmeyen yardım tutarları da toplu ödenecek.

Yeni düzenlemeye göre ayrıca, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlandı. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.