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Ekonomi İşverenlerden dolar için 35 lira açıklaması! Kötü haberi verdiler
Ekonomi

İşverenlerden dolar için 35 lira açıklaması! Kötü haberi verdiler

Yeniakit Publisher
2023-06-19 07:58:00 -
İşverenlerden dolar için 35 lira açıklaması! Kötü haberi verdiler

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Dolar kuru 35 TL olsa bile ihracatta hedefleri yakalamak zor" itirafında bulundu.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye’nin ihracatta hedef tutturabilmesi için döviz kurunun seviyesinden çok üretim ve kapasitelerin artırılması gerektiğine vurgu yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, döviz kurunun yükselmesiyle ihracat artacak beklentisinin çok gerçekçi olmayacağı yorumunu yaptı. Gültepe, “Kur 35 TL olsa bile bugünkü koşullarda 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak zor. Öncelikle sektörel bazda üretimleri artırmamız lazım. Bugün kapasite kullanımları yüzde 60’larda” dedi. Bu ay sona eren asgari ücret desteğinin uzatılması ve elektrik ile doğalgaz indirimi taleplerini dile getiren Gültepe, kısa süre içinde şartlar yerine getirilirse 300 milyar dolar ihracat rakamına ulaşılabileceğini kaydetti. Gültepe, bu yılın ilk 6 ayında 100 ticari heyet yaptıklarını 450 fuara gittiklerini hatırlatarak ödenek sorunu olmadığını ifade etti.

“Fark yüzde 10’a inerse temmuzda siparişler geri gelir”

Pandemi döneminde Türkiye’ye yoğunlaşan siparişlerin yeniden Uzakdoğu ülkelerine kaydığını dile getiren Gültepe, “Uzakdoğu pazarları yeniden açıldı. Bugün fiyatlarımız Uzakdoğu ülkelerine göre yüzde 20-40 arasında daha pahalı. Fiyat rekabeti yapalım demiyorum ama fiyatta yüzde 5-10 pahalı olsak bile Avrupa bizi tercih eder, temmuz ayından itibaren siparişler geri gelir” dedi. Uluslararası yatırımlar ve sıcak para konusunda da ‘bekleme’ dönemi yaşandığını söyleyen Gültepe, “Kimde para var ki bize getirsin. Global ölçekte sıkıntılı bir dönem” yorumunu yaptı.

Yeni ekonomi politikalarına dair beklentilerini de anlatan Gültepe, faizlerde sert bir artış beklemediğini kaydetti. “Sabit de kalmaz. Rasyonel politikalara dönüleceği mesajını vermek için faiz yüzde 15 civarına çıkarılabilir” diyen Gültepe, asgari ücretle ilgili beklentisini de 10 bin 500 TL ile 11 bin 500 TL arasında açıkladı. Asgari ücret söylemlerinin 500 dolar şeklinde dile getirilmesini doğru bulmayan Mustafa Gültepe, döviz üzerinden konuşmanın hata olacağını söyledi. Gültepe’ye göre, asgari ücret dövizle hesaplanırsa işveren kurun artmasına bağlı devamlı bir işçilik ücretleri bütçesi yapmak zorunda kalacak.

Kurumsal mevduat toplanacak

Türk Ticaret Bankası’nın TİM, Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İGE AŞ tarafından alındığını söyleyen Mustafa Gültepe, “İhracatçıya yeni kaynak sağlamak için bankamızı devreye alacağız. Yeni kabine oturunca biz de kurumsal mevduat toplayacağız” dedi.
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Yorumlar

1453 fatih

La keser gibi hep kwndinize yontuyonuz. Dewlet o kadar destek verdiği halde milletin kanini emdiniz. Ölumde var hesap ta war.
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