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İsveç'ten Türkiye'ye teşekkür

İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu'ndan, İsveç'te devam eden yangının söndürme çalışmalarına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür açıklaması yapıldı.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:44
İsveç'ten Türkiye'ye teşekkür

Başkonsolosluğun Facebook hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması bünyesindeki ilk desteğini, İsveç'te halen devam etmekte olan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına uçak göndererek verdiği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye'ye bu değerli dayanışma için teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsveç'te aşırı sıcaklar, orman yangınlarına neden olmuştu. Ülkede geçen hafta 83 noktada başlayan orman yangını, halen 20 noktada devam ediyor.

İsveç Sivil Savunma Dairesi, bir haftada 25 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğunu açıklamıştı. Yangının yol açtığı zararın, 900 milyon kron (yaklaşık 450 milyon lira) olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 16:44
  1. isveç
  2. isveç istanbul başkonsolosluğu

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