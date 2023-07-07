İsveç'ten Türkiye'nin içişlerine müdahale gibi fonlama

NATO’ya girmek için Türkiye’nin kapısında bekleyen İsveç'in, ülkemize yönelik vazgeçmesi beklenen ‘beşinci kol faaliyetleri’ni son sürat devam ettiriyor.

Haber7’nin daha önce LGBT, feminizm ve medya fonlarını ortaya çıkardığı İsveç’in hükümet modelini değiştirmek için de fon aktardığı tespit edildi.

Muhalefete destek oldular

6’lı masayı bir araya getiren ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi’nin arkasından da İsveç’in çıkması dikkat çekti.

İsveç devletinin açık kaynaklı fon bilgilendirme sistemi Openaid’de yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli’nden dönülmesi ve yeniden parlamenter sisteme için İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla Türkiye’deki bazı kuruluşlara fon aktarıldı.

36 milyon TL para aktarıldı

Faaliyet dönemi 30 Nisan 2021 ila 30 Eylül 2024 arasını kapsayan “Checks and Balances Network - Phase 2 (Kontrol ve Denge Ağı – Aşama 2)” adlı proje için İsveç, bu kapsamda “Denge ve Denetleme Ağı” isimli yapılanmaya toplamda 1 milyon 385 bin 82 dolar (36 milyon 43 bin 19 TL) destekte bulundu.

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Nisan 2021’de 816 bin 146 dolar (21 milyon 243 bin 872 TL) taahhütte bulunan İsveç devleti, bu taahhüdün 692 bin 541 dolarını (18 milyon 26 bin 495 TL) aktardı.

Seçim günü 7,7 milyon TL

Ağustos 2022’de 395 bin 738 dolar (10 milyon 299.615 TL) aktaran İsveç, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi’nde de söz konusu kuruluşa para gönderdiği görüldü.

Seçim günü 28 Mayıs’ta da ödeme yapan İsveç’in, 296 bin 803 dolar (7 milyon 724 bin 698 TL) para gönderdiği belirlendi.

Diğer yandan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Oy ve Ötesi gibi oluşumlara ABD ve İsveç’ten milyonlarca lira para aktarıldığını açıklamıştı. Bakan Soylu, İsveç Başkonsolosluğu tarafından 15 Mart 2023’te 1 milyon 346 bin lira para aktarıldığı belirtmişti.

İsveç’in demokrasi adı altında 6’lı masanın en önemli vaadi olan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ için düzenlenen çalıştaya fon sağladığı belirlendi.

Çalıştaya akademik ve uzman ekiplerin katılımının sağlandığı belirtildi. Faaliyetlere toplamda 1553 kişinin katıldığı kaydedilirken "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"in konu alındığı çalıştaya 61 kişinin katıldığı ifade edildi. 4 uzman odak grup toplantısına ise 35 kişinin katıldığı belirtildi.

Ayrıca “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” hakkında raporlar hazırlandığı, 4 parti ile temasa geçildiği, 14 milletvekili ile iletişim kurulduğu ve çeşitli raporlar hazırlanarak önerilerde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: Haber 7