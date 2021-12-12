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Gündem İsveç'ten terör örgütü PKK/PYD'ye skandal destek!
Gündem

İsveç'ten terör örgütü PKK/PYD'ye skandal destek!

İsveç, eli kanlı terör örgütü PKK/PYD'ye maddi yardım yapılmasına karar verdi. Örgütün sözde sorumlularından biriyle görüştüklerini sosyal medya hesabından duyuran İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Ülkemiz, aktif partner olmaya devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 12:07:00 -
İsveç'ten terör örgütü PKK/PYD'ye skandal destek!

Geçtiğimiz günlerde İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve heyeti skandal bir görüşmeye imza attı. Linde ve heyet, törer örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde Suriye Demokratik Meclisi Eşbaşkanı Elham Ahmed ile bir araya geldi.

Maddi yardım yapılacak

Görüşme sonrasında Twitter'dan paylaşım yapan Linde, "Kuzeydoğu Suriye'de yaşananlar hakkında Elham Ahmet ile samimi bir görüşmeyi takdir ediyoruz. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi. Görüşme sonrasında örgüye maddi yardım yapılmasına karar verildi.

Elham Ahmed, ABD müttefikini Suriye Demokratik Güçlerinin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin sözde eşbaşkanı. Ahmed'in İsveç'e yaptığı ziyaret ile ilgili bir açıklama geldi.

 

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