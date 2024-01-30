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Dünya İsveç'ten skandal 'Gazze' adımı!
Dünya

İsveç'ten skandal 'Gazze' adımı!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 20:22:00 -
İsveç'ten skandal 'Gazze' adımı!

İsveç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) finansal yardımlarını durdurduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının "7 Ekim olaylarına karıştığı" gerekçesiyle bir ülke daha ajansa yapılacak yardımları askıya aldı.

İsveç, UNRWA’ya finansal yardımları durduran ülkeler arasında katıldı.

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, yardımların UNRWA yerine diğer insani yardım kuruluşlarına gönderileceğini açıkladı.

Öte yandan bugüne kadar ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Estonya, Avusturya ve Japonya da ajansa yardımlarını durduracaklarını açıkladı.

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