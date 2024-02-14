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Gündem İsveç'ten PKK itirafı! Son rapor her şeyi ortaya koydu
Gündem

İsveç'ten PKK itirafı! Son rapor her şeyi ortaya koydu

Yeniakit Publisher
2024-02-14 00:48:00 -
İsveç'ten PKK itirafı! Son rapor her şeyi ortaya koydu

Terör örgütü PKK'ya ilişkin İsveç'te ortaya çıkan yeni rapor her şeyi gözler önüne serdi.

İsveç Terör Tehdidi Değerlendirme Ulusal Merkezi (NCT), terör tehdidi değerlendirme raporunda, terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki terörist faaliyetler için Avrupa ve İsveç'i üst olarak kullanmaya devam edeceğini belirtti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç Askeri ve Güvenlik Servisi (MUST), İsveç Ulusal Savunma Radyo Kurumu (FRA)’nın oluşturduğu Terör Tehdidi Değerlendirme Ulusal Merkezi (NCT), her yıl İsveç'e yönelik terör tehdidini değerlendirerek hazırladığı raporu kamuoyuna açıklıyor.

NCT'nin sayfasından bugün yayımlanan 2023 yılı raporunda, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine de yer verildi.

"PKK, Türkiye'de terör faaliyetlerini devam ettirmek için Avrupa ve İsveç'i üs olarak kullanmaya devam edecek" ifadelerinin kullanıldığı rapor şu şekilde;

"Avrupa'da düzenli bir para fonuna sahip ve muhtemelen her yıl milyonlarca kron para toplayan PKK, Avrupa'da destekçilerinin ağları aracılığı ve siyasi lobicilik yoluyla uluslararası fırsatları da kullanarak siyasete nüfus etmeye devam edecek. PKK, Türkiye'de terör faaliyetleri için Avrupa ve İsveç'i üs olarak kullanmaya devam edecektir. PKK, İsveç'te olumlu imaj çizmek ve örgüte elaman kazandırmak için 2024 yılında da faaliyetlerine muhtemelen devam edecektir."
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Ayrıca raporda Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve bunlara yönelik protestolar nedeniyle İsveç'in güvenlik durumunun kötüleştirdiğini bildirildi.

Ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin 5 üzerinden 4 olduğu bununda bir süre daha devam ettireceği aktarıldı.

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