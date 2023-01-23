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Dünya İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin skandal açıklama!
Dünya

İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin skandal açıklama!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının, İsveç'te ifade özgürlüğü olarak değerlendirildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 19:31:00 -
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin skandal açıklama!

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına ilişkin soruya “İsveç’te yasalara göre ifade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal olarak kabul ediliyor. Ancak bunun yapılması bu eyleme taraf olduğumuz, desteklediğimiz ve doğru bulduğumuz anlamına gelmiyor” dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Belçika'nın başkenti Brüksel’de sabah saatlerinde toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveçli Bakan, kendisine Danimarka’da Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi’nin lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’un Cumartesi günü Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünce Kur’an-ı Kerim yakmasına ilişkin soruları yanıtladı.

"İsveç'te ifade özgürlüğü"

İsveçli Bakan, basın mensubunun “Bu basit bir ifade özgürlüğü mü yoksa suç işlemesine izin mi verdiniz?” sorusuna, “İsveç hükümeti olarak hem İsveç’te ifade özgürlüğü olduğunu hem de bu tür eylemlere taraf olmadığımızı açıkça belirttik. Bu, sorumluluğunu aldığımız bir şey ve İsveç hükümeti olarak kutsal kitapların yakılmasını desteklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Billström açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İsveç’te, yasalara göre, ifade özgürlüğü kapsamında bunun yapılması yasal olarak kabul ediliyor. Ancak bunun yapılması bu eyleme taraf olduğumuz, desteklediğimiz ve doğru bulduğumuz anlamına gelmiyor”

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