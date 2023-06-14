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Dünya İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Bunu ciddiye alıyoruz!
Dünya

İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Bunu ciddiye alıyoruz!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:09:00 -
İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması: Bunu ciddiye alıyoruz!

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 'Türkiye'nin terör konusunda büyük sorunlar yaşadığını biliyoruz ve İsveç hükümeti olarak bunu ciddiye alıyoruz.' dedi.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı için Ankara'ya gelen İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stenström, İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin 1 Haziran'da yürürlüğe giren yeni ceza yasasında herhangi bir terör örgütüne üyeliğin yasa dışı sayıldığını belirterek "İsveç PKK için güvenli bir sığınak değil." ifadesini kullandı.

Bu konuda daha etkili eylemlerde bulunmak için hem İsveç hem Türkiye'deki ortak güvenlik birimleriyle çalışıldığını aktaran Stenström, İsveç'te geçici ve kalıcı olmak üzere yerleşim izni isteyen kişilerin terörle bir bağlantısı olduğu ortaya çıkarsa başvuruların reddedileceğini dile getirdi.

Stenström, "Türkiye'nin terör konusunda büyük sorunlar yaşadığını biliyoruz ve İsveç hükümeti olarak bunu ciddiye alıyoruz." dedi.

İsveç'in finansal sistemi ve banka sisteminin ne kadar iyi takip ediliyor olursa olsun organize suç örgütlerinin ve teröristlerin nakit para kullandığını ve bunun takibinin bir sorun olduğunu vurgulayan Stenström, bugünkü görüşmede bu konunun da gündeme geldiğini söyledi.
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Stenström, yeni yasayla terör örgütünden ziyade, kişilerin kullandığı eylem ve yöntemlerin önemli olduğunu vurgulayarak "Eğer yeni bir terör grubu oluşur ve terör suçu işlenirse ilgili kişiler yargılanacaktır." ifadesini kullandı.

AB'ye ait terör örgütü listesinde bulunanların yanı sıra terör suçu işleyen başka grupların da terör faaliyetlerinden yargılanacağına dikkati çeken Stenström, "İsveç hükümeti olarak normal bir suç ile terör suçu arasında ayrım yapıyoruz." dedi.

Stenström, ülkesinin NATO üyeliğini almaya yakın olduğunu savundu.

Stenström, AA muhabirinin, "PKK için para toplanması yeni yasaya göre cezai yaptırım gerektiriyorken, (İsveç'in terör örgütü olarak tanımadığı) YPG için para toplanması bu durumda yasalara uygun mu olacak? Ayrıca PKK'nın birçok kuruluşu var. Yeni terör yasası PKK'nın yan kuruluşlarını ortadan kaldıracak mı? Bu iki soruya net yanıtlarınız var mı?" şeklindeki sorularına, yeni terör yasasından önce de ülkesinde terör örgütlerinin bulunmasının yasa dışı olduğu, sert bir tutum takındıkları ve teröristlerin nakit para takibinin zor olduğu yanıtını vermekle yetindi.

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