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Dünya İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması
Dünya

İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:42:00 -
İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasından, Avrupa Birliğinin (AB) 24-25 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi hakkında açıklama yaptı.

Linde, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'ye karşı dengeli ve sürdürülebilir bir çizgi ile hareket etmesi gerektiğine inanıyor. AB'nin, Türkiye'den insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında ilerleme kaydetmesini talep etmeye devam etmesi gerekir. Ancak Türkiye ile sürekli diyalog, hem eleştiriyi dile getirmek hem de iş birliğini geliştirmek için son derece önemlidir."

Öte yandan ülkenin devlet televizyonu SVT, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davaya ilişkin, İsveç'in AB nezdinde Türkiye'ye yaptırım isteyeceğini duyurmuştu.

Bu sabah yayımlanan haberde, Sol Parti'nin dün Dışişleri Komisyonuna bu yönde sunduğu talebe karşın, Linde'nin AB ülkelerindeki meslektaşlarından bu konuda destek arayacağı öne sürülmüştü. Haberin yayımlanmasından kısa süre sonra Linde'nin farklı bir açıklama yapması dikkati çekti.

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