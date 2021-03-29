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Dünya İsveç'ten çirkin tavır! Terör örgütü elebaşı ile görüştü
Dünya

İsveç'ten çirkin tavır! Terör örgütü elebaşı ile görüştü

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Suriye'de ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG'nin SDG'nin sözde eş Başkanı İlham Ahmed ile internet üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirerek desteklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:15:00 -
İsveç'ten çirkin tavır! Terör örgütü elebaşı ile görüştü

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde eş Başkanı İlham Ahmed ile internet üzerinden görüntülü görüşerek, desteklerini iletti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde skandal bir görüşmeye daha imza attı. Daha önce terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin sözde Eş Başkanı İlham Ahmed'i makamında ağırlan Linde, bu seferde internet üzerinden görüşerek desteklerini ilettiğini belirtti.

İsveçli Bakan Linde, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, SDG ile yakın ilişkilerinin olduğunu ve her konuda diyaloğa devam edeceklerini kaydetti.

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