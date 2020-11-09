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Aktüel İsveç'te "Yılın Onur Ödülü"nü Türk kızı kazandı
Aktüel

İsveç'te "Yılın Onur Ödülü"nü Türk kızı kazandı

Lulea Teknik Üniversitesinin verdiği ödüle Türk Uzman Psikolog Meleknur Alevcan layık görüldü - Psikolog Meleknur Alevcan: - "Koronavirüs salgınıyla daha fazla izole olan yaşlıların morallerini düzeltmek için 6-7 aydır ücretsiz terapi yapmamdan dolayı beni ödüle layık gördüler"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:04:48 -
İsveç'te "Yılın Onur Ödülü"nü Türk kızı kazandı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te uluslararası üne sahip Lulea Teknik Üniversitesi, "Yılın Onur Ödülü"nü Türk Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'a verdi.

Üniversite, 2019'da psikoloji lisans programından mezun olan Alevcan'ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında izole olan yüzlerce yaşlıya ücretsiz terapi uyguladığı için ödüle layık gördüğünü açıkladı.

Alevcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu belirterek bundan sonra da elinden geldiği kadar insanlığa hizmet edeceğini söyledi.

Ödülü Lulea Teknik Üniversitesinde yapılan ve akademik çevrelerden önemli isimlerin katıldığı törenle aldığını kaydeden Alevcan, ''Koronavirüs salgınıyla daha fazla izole olan yaşlıların morallerini düzeltmek için 6-7 aydır gönüllü olarak ücretsiz terapi yapmaya devam ediyorum. Kendi ailelerinden arayan olmayıp da benim onlara gönüllü hizmet yapmama çok şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar ve duygusallaşıp gözyaşlarına boğuluyorlar. Bu çalışmamdan dolayı da ödüle layık görüldüm." ifadesini kullandı.

Alevcan, 8 yıl önce İstanbul'dan İsveç'e taşındığını anlatarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Lulea Teknik Üniversitesinin psikoloji bölümünü bitirdiğini anlatan Alevcan, "ABD'deki State University of New York'ta psikoloji ve psikoterapi eğitimi aldım. Sonra İsveç'te Kristianstad Üniversitesinde psikoloji alanında master yaptım. Şu an West Üniversitesinde çocuk ve ergen psikoloji üzerine ikinci yüksek lisansımı yapmaktayım." dedi.

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