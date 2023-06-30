İsveç'te yapılan Kur’an provokasyon için büyük tepki: İsveç basını ve dünya bunu konuşuyor!

İsveç'te bir cami önünde Kur’an yakan Irak asıllı Salwan Momika'nın eylemine tepkiler büyüyor. Hem Türkiye hem de dünyada nefret suçu olarak değerlendirilen eylemin ardından dünyadan da tepki yağdı.

İsveç'te polisin Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade etmesi tüm dünyadan tepkilere neden olurken İsveç'te panik dalgası başladı.

Göteborgs-Posten'de yer alan bir haberde, 'Birkaç kişinin ifade özgürlüğünün ülke güvenliğinden daha önemli olması son derece dikkat çekicidir.' denildi. Birçok ülkede kutsal kitaplar başta olmak üzere önemli sembollere zarar vermenin ifade özgürlüğü kapsamında yer almadığı hatırlatıldı.

İsveç'te Kur’an yakma eyleminin ardından hem dünyadan hem de Türkiye'den tepkiler yağdı. İsveç basını eylemi "uygunsuz ve cahilce" olarak değerlendirdi. Ülkenin NATO üyelik sürecinin uzayabileceğini hatırlattı. Protestocunun ifadesinde, "bir daha yakacağım" sözleri dikkat çekti.

İsveç basını, provokasyonu "cahilce ve uygunsuz" olarak duyurdu. Göteborg Postası isimli İsveç gazetesi, "Artık bu ifade özgürlüğü değil, hakaret yoluyla provokasyondur" ifadelerini kullandı. Gazete, Kurban Bayramı gibi Müslümanlar için önemli bir günün eylem için tarih seçilmesini nefret suçu olarak değerlendirdi.

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Dünyadan da tepkiler dinmedi. Özellikle Müslümanlar protestolarını sürdürüyor. Irak'ın başkenti Bağdat'ta İsveç Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendi. Siyasi lider Mukteda Es-Sadr'ın çağrısı üzerine yüzlerce Iraklı, Bağdat'ta bulunan İsveç Büyükelçiliği’nin önünde toplandı.

Büyükelçilik önünde slogan atan gruptan kimileri de Büyükelçiliğin duvarından atladı. Irak Hükümeti Sözcüsü Basim El-Avadi, “Irak hükümeti, bazı akıl hastalarının Kur’an yakma eylemlerini güçlü bir şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı. Ancak Büyükelçiliğe yapılan baskını da kınadı.

Tepkiler büyürken, Kur’an yakma eylemini yapan Salwan Momika'nın ifadesi ortaya çıktı. Buna göre Momika, '10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yakacağım' dedi. Provokatörün ifadesinin İsveç'in NATO sürecini daha da zorlayacağına dair yorumlar basında yer aldı.