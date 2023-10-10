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Gündem İsveç'te terör skandalı! Paçavra açtılar
Gündem

İsveç'te terör skandalı! Paçavra açtılar

Yeniakit Publisher
2023-10-10 21:08:00 - 2023-10-10 21:08:19

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te terör örgütüne yapılan operasyonlar nedeniyle paçavra açıp sokağa çıktı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine operasyonları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe gerçekleştirilen hava harekatlarında onlarca terör hedefi savaş uçakları ve SİHA'lar tarafından bombalanarak imha edildi.

Operasyondan rahatsız oldular

Türkiye'nin terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonları Batı'daki terör yandaşlarında rahatsızlık oluşturdu. İsveç'te geçtiğimiz terör yandaşlarının düzenlediği eylemde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan kalabalık İsveç Meclisi'ne kadar polis korumasında yürüyüş yapmıştı. Eylemde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atan terör yandaşları, İsveç'in NATO'ya üye olmasına karşı da pankartlar açtı.

Parlamento önünde toplandılar

Geçtiğimiz gün düzenlenen yürüyüşün ardından terör yandaşları bugün de yine İsveç'te sahne aldı. Başkent Stockholm'deki İsveç Parlamentosu önünde toplanan PKK/YPG yandaşları, terör örgütü elebaşının pankartlarıyla, sloganlar atarak örgüt propagandasına devam etti.

İsveç Meclisinin 13 Eylül'deki açılışını fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Meclisin önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı.

Paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı yakması yer almıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde 25 Eylül'de toplanan bir grup terör örgütü destekçisi, PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçasının önünde şarkı söylemiş ve bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Terör yandaşları, 30 Eylül'de ise Medborgarplatsen Meydanı'nda toplanmış ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.

Terör örgütü, PKK/YPG yandaşları İsveç'te terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlar nedeniyle paçavra açıp sokağa çıktı.

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