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İsveç'te son 2 gündür Covid-19 ölümü yaşanmadı
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Dünya İsveç'te son 2 gündür Covid-19 ölümü yaşanmadı
Dünya

İsveç'te son 2 gündür Covid-19 ölümü yaşanmadı

İsveç’te son 2 gündür korona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı kaydedilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 22:27:00 -
İsveç'te son 2 gündür Covid-19 ölümü yaşanmadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, İsveç'te salgın kontrol altına alındı. Hız kesmeden devam eden aşılamaların etkisiyle vaka sayısının azaldığı ülkede son 2 gündür Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Ülkede son 24 saatte 458 yeni vaka tespit edilirken, hastanelerin yoğun bakım servislerinde şu anda sadece 20 kişi tedavi görüyor. Kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin tamamen açık olduğu İsveç'te nüfusun büyük çoğunluğu maske kullanmıyor.

 

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