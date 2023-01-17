İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu

İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'a yönelik yapılan alçak saldırısı sonrası skandallar bitmiyor.

İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu.

'TÜRK VE KÜRT İSTEMİYORUM'

Gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan 'İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?' dedi. Skandal sözlerini sürdüren Paludan, 'Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın' şeklinde konuştu.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor.

ERDOĞAN'A HAKARET YARIŞI BAŞLATTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal bir eylemin gerçekleştiği ülkede yayın yapan Flamman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı. Dagens Nyheter'de yer alan haberde, yarışmanın Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarına tepki olarak başlatıldığı duyuruldu.

ÇİZGİYİ AŞTILAR

İsveç'teki sosyalist gazete Flamman ise, skandalın ardından bir adım daha ileri gitmeye karar verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yarışma başlattı. 10 bin kron ödüllü karikatür yarışmasının yanı sıra, gazetenin bu haftaki kapağında İsveç bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıldı, 'utanç verici bayrak' ve benzeri hakaret ifadeleri yer aldı. Dagens Nyheter gazetesi, Flamman'ın rezaletini 'Flamman gazetesi en iyi Erdoğan hicivine ödül vaat ediyor' başlığıyla sayfasına taşıdı. Dagens Nyheter ayrıca, 'Türk hukuku İsveç'te geçerli değil' başlıklı bir yazı yayımladı.

CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00'TE

Expressen gazetesi, Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın girişeceği yeni provokasyonun haberini veriyor: 'Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmak istiyor.'

Expressen, daha önce benzer provokasyonlara imza atan Neo-Nazi politikacı Paludan'ın Cumartesi günü yerel saatle 13.00'te söz konusu eylemi yapacağını aktardı. Polise başvuru yaptığını söyleyen Rasmus Paludan, 'İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin bir sorunum yok. İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum' dedi. Expressen ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir şiir yayımladı. 'Erdoğan buna da kızacak mı?' başlığıyla yayımlanan şiir, Malte Persson imzalı.

DAHA ÖNCE DE YAKMIŞTI

Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, İsveç’in farklı noktalarında Kur’an-ı Kerim yaktı.

Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stockholm’de bulunan Zayed bin Sultan Al Nahyan Camii önünde Kur’an-ı Kerim yaktı. Polisin Paludan’a müdahale etmediği görüldü. Paludan, Uppsala kentindeki Kvarngrdet semtinde bulunan Uppsala Camii önünde de Kur’an-ı Kerim yaktığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Paludan, önceki gün ise Jönköping kentinde cami önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: Hürriyet