İsveç'te patlama! 'Terör olayı zannettik' İsveç'in başkenti Stockholm'de, hareket halindeki bir otobüste patlama meydana geldi. Patlamada, şoförün ağır yaralandığı öğrenildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye otobüsünde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlayan otobüste yolcu olmadığı öğrenilirken, şoförün ağır yaralandığı bildirildi. İsveç İstihbarat Örgütü(SEPO) Sözcüsü Sofia Hellquist, "Olay hakkında hemen bilgi aldık. Patlama bir terör olayı değil, öte yandan otobüste yolcuların olmaması büyük şans" dedi. "Terör olayı zannettik" Görgü şahitlerinden Klas Klas Mellborn, "Evdeydik, patlayan otobüsün 40-50 metre uzağından alevleri görüyorduk. Bunun bir terör olayı olduğunu zannettik. En kısa zamanda evi terk ettik" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.