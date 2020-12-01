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Aktüel İsveç'te oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia edilen yaşlı kadına soruşturma açıldı
Aktüel

İsveç'te oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia edilen yaşlı kadına soruşturma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 18:08:25 -
İsveç'te oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia edilen yaşlı kadına soruşturma açıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te oğlunu 28 yıl boyunca bir apartman dairesinde kilitli tuttuğundan şüphelenilen 70'li yaşlardaki kadına soruşturma açıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Emma Olsson, akrabalarından birinin yaşlı kadının oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğuna dair ihbarda bulunması üzerine harekete geçtiklerini açıkladı.

Olsson, Stockholm polisinin başkentin güneyindeki bir apartman dairesinde 41 yaşındaki oğlunu 28 yıldır kilitli tuttuğu iddia edilen 70'li yaşlardaki kadın hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Akrabalarından birinin söz konusu adamı bulması üzerine kendilerine durumu bildirdiğini aktaran Olsson, yaşlı kadının, özgürlükten yoksun bırakma ve ağır bedensel zarar verme gibi suçları işlediğinden şüphelenildiğini açıkladı.

Kadının suçu reddettiğini, olaya ilişkin yaşlı kadın ve tanıkların ifadelerine başvurulacağının altını çizen Olsson, evde bulunan adamın, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

- "Ev, kir ve toz içindeydi"

İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesine göre, kimliği açıklanmayan akraba, yaşlı kadının evine gittiğinde, evin "idrar" koktuğunu, "kir ve toz" içinde olduğunu söyledi.

Mutfaktan bir ses duyan akraba, 41 yaşındaki adamı battaniye ve yastıkların üzerinde oturur halde buldu.

Akrabası adamın dişlerinin dökülmüş olduğunu, bacaklarında yaralar bulunduğunu ve konuşmasının zayıflamış olarak gördüğünü anlattı.






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