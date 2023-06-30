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Dünya İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan ortalığı kızıştıracak açıklama
Dünya

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan ortalığı kızıştıracak açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-30 18:30:00 -
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan ortalığı kızıştıracak açıklama

Müslümanların sinir uçlarıyla oynayan İsveç'te, polis eşliğinde Kur'an yakan Salwan Momika aşağılık eylemlerine devam edeceğini söyledi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma skandallarına bir yenisi daha eklenmişti. Salwan Momika isimli provokatörün gerçekleştirdiği skandal eyleme dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

İsveç polisinden izin aldıktan sonra skandal eylemini gerçekleştiren Momika, eyleminin tepkiye yol açacağını bildiğini ancak yine de durmadığını söyledi.

Kur'an'a yönelik saldırılarını devam ettirecek

Expressen'e konuşan Momika, 'binlerce ölüm tehdidi aldığını' iddia etti. Önümüzdeki haftalarda eylemlerini artıracağını ifade etti.

10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen Momika, eylemlerinin nefret suçu olmadığını iddia etti.

Polisin bunu araştırma hakkı olduğunu ileri süren Momika, 'Haklı da olabilirler, haksız da' ifadelerini kullandı.
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