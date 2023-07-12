  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Taşı toprağından petrol fışkıran dev ülke Türkiye'yi seçme kararı aldı!

Fatih Altaylı’ya "KAKA" tavsiyesi! Dikkat çekmek için...

Bakın kimin akıl hocasıydı! Bay Kemal’i̇n vazgeçmedi̇ği̇ tek ki̇şi̇

Hakan Fidan’la ilgili bomba iddia! Herkes şaşkın

Türkiye ve Suudi Arabistan büyük ortaklığa hazırlanıyor! Resmi teklif yapıldı

İnna lillâhi ve inna ileyhi râciûn... Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hakk'a yürüdü

Al birini vur ötekine! Erdoğan’ın maaşı ve Özgür ile Cemal fırıldaklığı

‘Kulak misafiri oldum’ diyerek açıkladı! Acun'a yapılan teklif ifşa oldu

Biden’ın not kağıdında Türkiye ayrıntısı! Bakın ne yazıyor

Alman turistlerin Türkiye duyurusu: Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye'ye gideyim yeter! Gündem olan kare
İSLAM İsveç'te kafirlere meydan okundu!
İSLAM

İsveç'te kafirlere meydan okundu!

Yeniakit Publisher
2023-07-12 21:25:00 -

Kur'an-ı Kerim yakan hadsizlere karşı binlerce Müslüman İsveç'te bir araya gelerek hep bir ağızdan ayet okudu.

Geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-Kerim'e yönelik alçak saldırılar düzenlendi. Yine İsveç'te bu alçakça saldırılara karşı binlerce kişi hep bir ağızdan Kur'an okuyarak meydan okudu.

Ne olmuştu!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23