İsveç'te kafirlere meydan okundu!
Kur'an-ı Kerim yakan hadsizlere karşı binlerce Müslüman İsveç'te bir araya gelerek hep bir ağızdan ayet okudu.
Geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-Kerim'e yönelik alçak saldırılar düzenlendi. Yine İsveç'te bu alçakça saldırılara karşı binlerce kişi hep bir ağızdan Kur'an okuyarak meydan okudu.
Ne olmuştu!
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne geniş polis koruması altında gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.