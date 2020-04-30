İsveç'te halkın geleneksel festivalde toplanmasını engellemek için parka tavuk gübresi döküldü

ANKARA (AA) - İsveç'in Lund kentinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde halkın, geleneksel festivalde bir araya gelmesini engellemek amacıyla kent merkezindeki parka bir ton tavuk gübresi döküldüğü bildirildi.

Independent'ın haberine göre, İsveç'teki en büyük üniversitelerden birine ev sahipliği yapan Lund'da binlerce kişi, 30 Nisan'da orta ve kuzey Avrupa genelinde yaygın olarak kutlanan Walpurgis Gecesi dolayısıyla genellikle büyük kalabalıklar halinde piknikler düzenliyor ve şenlik ateşleri yakıyor.

Lund'da yerel makamlar, halkın festival için toplanmasına engel olarak kenti salgına karşı korumak için parka 1 ton tavuk gübresi dökme kararı aldı.

Kent Belediye Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Gustav Lundblad, "Sydsvenskan" gazetesine karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Lund, yeni tip koronavirüsün, nisan ayının son gecesinde yayılması için bir merkez üssü olabilirdi, bence bu iyi bir girişimdi." dedi.

Bu sayede çimenlerin gübrelendiğini ancak asıl hedefin virüsün yayılma ihtimaline karşı halkı parktan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Lundblad, "Çimleri gübrelemek için fırsatımız oldu ve aynı zamanda, kötü kokacağı için parkta oturmak ve alkol almak çok hoş olmayabilir. Ben bir gübre uzmanı değilim ama anladığım kadarıyla parkın biraz dışında da koku olabileceği açık. Neticede bunlar tavuk pisliği." diye konuştu.

Ülke genelinde de vatandaşlardan, kökleri pagan döneme ait olan baharın gelişinin kutlandığı Walpurgis Gecesi için toplanmaması istendi.



- İsveç modeli

Birçok ülkede ilk Kovid-19 vakası görüldükten sonra yasaklar, önlemler ve kısıtlamalar tek tek hayata geçirilirken, İsveç hükümeti vatandaşlara birtakım tavsiyelerde bulunarak uymalarını istedi.

Bu tavsiyeler, zorunlu olmadıkça ülke dışına çıkmama, evde kalma, hijyen kurallarına uyma, fiziksel mesafeye dikkat etme ve 70 yaş üstü akrabaları ziyaret etmeme gibi genel geçer kuralları içeriyor.

Kovid-19'la mücadelede Avrupa ülkeleri sert önlemler alırken, İsveç'in hafif önlemlerle virüse karşı mücadele etmesine ilişkin eleştirilere yanıt veren İsveç Dışişleri Bakanı Linde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsveç hükümeti, Kovid-19'a yönelik çok sert önlemler aldı. Hükümet, bu önlemleri yasaklayarak değil de halkın önlemleri uymasını isteyerek aldı. Buna örnek verecek olursak, Paskalya Bayramı'nda kimsenin başka bir yere gitmemesini, evde kalmasını önerdik. Buna halkın yüzde 96'sı uydu. Bundan dolayı hükümet yasaklama değil de önerilerle hareket ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

