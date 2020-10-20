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Dünya İsveç’te Çinli Huawei’ye yasak geldi
Dünya

İsveç’te Çinli Huawei’ye yasak geldi

İsveç, 5G ağı altyapısında Çinli Huawei ve ZTE firmalarının ekipmanlarının kullanımını güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:24:00 -
İsveç’te Çinli Huawei’ye yasak geldi

İsveç Posta ve Telekom Müdürlüğü'nün (PTS) salı günü yaptığı açıklamada, 5G altyapısı lisansları hakkında yapılan değerlendirmede İsveç Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik servisi tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda Huawei ve ZTE firmalarına yasak getirildiği bildirildi.

Avrupalı​​ hükümetler, Huawei ekipmanının Pekin tarafından casusluk için kullanılabileceğini öne süren Washington'dan gelen diplomatik baskıyı takiben 5G ağları inşa eden Çinli şirketlerin kontrollerini arttırıyor.

ABD'den sonra İngiltere, Fransa ve Belçika'da Huawei tarafında üretilen 5G altyapı ekipmanlarına yasak getirilmişti.

Huawei, ulusal güvenlik riski olduğunu defalarca reddetti.

ABDnin Huawei’ye baskısı artıyor

Huawei şirketinin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını; ABD yönetimi, geçtiğimiz temmuz ayında arttırmıştı. Daha sonra yönetim, Huawei’nin 21 ülkedeki 38 iştirakini ekonomik kara listeye almıştı. Çin ise ABD’nin bu kararını “küresel ticarete zarar veriyor” diye ifade ederek protesto etmişti.

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