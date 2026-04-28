Dünya İsveç’te casusluk krizi: Üst düzey diplomatın evinden devlet sırları çıktı
Dünya

İsveç’te casusluk krizi: Üst düzey diplomatın evinden devlet sırları çıktı

İsveç’te casusluk krizi: Üst düzey diplomatın evinden devlet sırları çıktı

İsveç, tarihinin en büyük güvenlik skandallarından biriyle çalkalanıyor! İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı’nın (SAPO) bir yılı aşkın süredir takibe aldığı kıdemli bir diplomat, evine ve yazlığına "devlet sırlarını" istiflediği iddiasıyla köşeye sıkıştırıldı. Ulusal güvenliği sarsan belgeleri bakanlıktan dışarı sızdırdığı öne sürülen diplomat, ‘yasa dışı bilgi kullanımı’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.

İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO), bir yılı aşkın süredir yürüttüğü titiz takibin ardından ülkenin en kıdemli diplomatlarından birini köşeye sıkıştırdı. Evinde ve yazlığında yapılan aramalarda İsveç'in ulusal güvenliğini ilgilendiren gizli belgeler bulunan diplomat, "yasa dışı bilgi kullanımı" suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.

İsveç’te üst düzey bir diplomatın evinde gizli devlet belgeleri bulunması ülkede büyük yankı uyandırdı. Ulusal güvenliği ilgilendiren bilgileri yasa dışı kullanmakla suçlanan diplomat hakkındaki soruşturma sürerken, tüm iddiaları reddetti.

İsveç Dışişleri Bakanlığında görev yapan üst düzey bir diplomatın, gizli belgeleri evinde sakladığı iddiası ülkede gündem oldu. İsveç Radyosu’nun haberine göre, diplomat geçen yıl İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO) tarafından gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda diplomatın evinde devlete ait gizli belgelere ulaşıldığı bildirildi.

ULUSAL GÜVENLİK SUÇLAMASI

Haberde, söz konusu diplomatın İsveç’in ulusal güvenliğini ilgilendiren önemli bilgileri yasa dışı şekilde kullanmakla suçlandığı belirtildi.

Yetkililer, olayın ülke güvenliği açısından hassas bir soruşturma kapsamında ele alındığını aktardı.

BELGELERİ BAKANLIKTAN ALIP EVİNE GÖTÜRDÜ İDDİASI

Savcılık tarafından dava sürecinin başlatıldığı belirtilirken, diplomatın Dışişleri Bakanlığındaki görevi sırasında bazı belgeleri alarak evine götürdüğü öne sürüldü.

Soruşturmanın, belgelerin niteliği ve nasıl kullanıldığı üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında işlem başlatılan diplomatın ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiği ifade edildi.

İsveç kamuoyu şimdi davanın seyrine ve ortaya çıkabilecek yeni bilgilere odaklandı.

İsveç'te daha önce yaktıkları camiye bu kez kanla saldırdılar
İsveç'te daha önce yaktıkları camiye bu kez kanla saldırdılar

Gündem

İsveç'te daha önce yaktıkları camiye bu kez kanla saldırdılar

İsrail çıkışı sonrası tehdit yağdı! İsveçli şarkıcı ölüm mesajları aldığını açıkladı
İsrail çıkışı sonrası tehdit yağdı! İsveçli şarkıcı ölüm mesajları aldığını açıkladı

Dünya

İsrail çıkışı sonrası tehdit yağdı! İsveçli şarkıcı ölüm mesajları aldığını açıkladı

