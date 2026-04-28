İsveç’te casusluk krizi: Üst düzey diplomatın evinden devlet sırları çıktı

İsveç Gizli İstihbarat Teşkilatı (SAPO), bir yılı aşkın süredir yürüttüğü titiz takibin ardından ülkenin en kıdemli diplomatlarından birini köşeye sıkıştırdı. Evinde ve yazlığında yapılan aramalarda İsveç'in ulusal güvenliğini ilgilendiren gizli belgeler bulunan diplomat, "yasa dışı bilgi kullanımı" suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.

ULUSAL GÜVENLİK SUÇLAMASI

BELGELERİ BAKANLIKTAN ALIP EVİNE GÖTÜRDÜ İDDİASI

Savcılık tarafından dava sürecinin başlatıldığı belirtilirken, diplomatın Dışişleri Bakanlığındaki görevi sırasında bazı belgeleri alarak evine götürdüğü öne sürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında işlem başlatılan diplomatın ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddettiği ifade edildi.

