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Otomotiv İsveçli otomobil üreticisi Volvo'dan flaş karar! 2030 yılı itibarıyla tamamen elektrikli araç üretimine geçecek
Otomotiv

İsveçli otomobil üreticisi Volvo'dan flaş karar! 2030 yılı itibarıyla tamamen elektrikli araç üretimine geçecek

İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo, 2030 senesine kadar tüm araç üretimiyle ilgili radikal bir değişikliğe gidecek. Şirket otomobillerinin tamamen elektrikli olmasını planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 18:09:00 -
İsveçli otomobil üreticisi Volvo'dan flaş karar! 2030 yılı itibarıyla tamamen elektrikli araç üretimine geçecek

Şirketten yapılan açıklamada, Volvo'nun hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına odaklanacağı ve fosil yakıtlı motorlar üretmeyi aşamalı olarak durduracağı belirtilerek, 2030 yılına kadar şirketin tüm otomobillerinin elektrikli olacağı kaydedildi.

Gelecek yıllarda tamamen elektrikli yeni bir otomobil ailesinin piyasaya sürüleceği bildirilen açıklamada, bu otomobilin satışının sadece online (çevrim içi) yapılacağı aktarıldı.

Merkezi Çin'in Hangzhou kentinde bulunan Zhejiang Geely Holding Group'un sahibi olduğu Volvo, küresel satışlarının yüzde 50'sinin 2025 yılına kadar tamamen elektrikli otomobiller ve diğer yarı hibrit modeller olmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, "Başarılı olmak için karlı büyümeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla küçülen bir alana yatırım yapmak yerine geleceğe, elektrikli otomobile ve çevrim içine yatırım yapmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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