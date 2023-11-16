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Gündem İsveç'in NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmesine ilişkin flaş karar!
Gündem

İsveç'in NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmesine ilişkin flaş karar!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 19:59:00 - 2023-11-16 20:20:30
İsveç'in NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmesine ilişkin flaş karar!

TBMM Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya katılmasını öngören protokol görüşmeleri ertelendi.

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol de dahil olmak üzere 8 adet anlaşmayı görüşmek üzere toplandı.

İsveç'in NATO'ya katılımını öngören protokol görüşmeleri sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin komisyonun ertelenmesine ilişkin önerge verdiler.

Oylaması yapılan önerge kabul edildi ve komisyon toplantısı ertelendi.

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