İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?

Oda tv’nin haberine göre;

Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında dün toplandı. Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi. Teklife AKP, MHP ve CHP evet oyu verirken, İYİ Parti hayır oyu verdi. DEM Parti ise oylamaya katılmadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, MHP, İYi Parti ve Saadet Partisi teröre karşı ortak bildiri hazırladı. Ancak CHP ve DEM Parti bildiriye imza atmadı.

Eleştirilerin odağı haline gelen CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, “Şehit haberleri peşi sıra gelince şunu söyledik. Milli Savunma Bakanı gelsin, Meclis’i bilgilendirsin sonra bildiri mi imzalayacağız, ortak tavır mı takınacağız, yanlış ve hatayı gidereceğiz, bir daha şehit gelmesin diye hep birlikte inisiyatif mi alacağız? Bunu hep beraber konuşalım. Yanıt, ‘Siz bildiriye imza atın.’ Öyle yağma yok, bildiri imzalamakla şehit gelmiyor olsa ben günde 5 bin tane bildiriye imza atayım. Biz bildiriye imza atıyoruz, onlar bayrağı asıyorlar. Erdoğan propaganda yapıyor, bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor. Unutmamak için itiraz ediyoruz” diye konuştu.

Ancak, komisyonda yer alan CHP, İsveç'in NATO'ya katılması konusunda AK Parti ile ortak mutabakata vardı.

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Komisyonda CHP'den 6 isim bulunuyor.

Bu isimleri hatırlayalım...

MİT Müsteşarlığından emekli olan Süreyya Öneş Derici.

2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliği görevini yürüten Namık Tan.

Avrupa Birliği’ni önemseyen Batı ile uyumlu bir ‘’liberal-sol’’ oluşumu olan CHP içindeki 10 Aralık hareketinin başrollerinden olan Oğuz Kaan Salıcı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer. Los Angeles Times ve Washington Post gazetelerinde çalıştı. Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabirlik, Ankara temsilciliği ve yine Cumhuriyet gazetesinde genel yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu üyelikleri yaptı.

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve Düzce Milletvekili Talih Özcan da CHP'nin komisyondaki üyeleri.

İsveç'in NATO'ya katılmasını kabul eden dış işleri komisyonu üyeleri kimler.

Başkan: Fuat Oktay (AKP)

Başkanvekili: Mustafa Canbey (AKP)

Sözcü: Ceyda Bölünmez Çankırı (AKP)

Katip: Derya Bakbak (AK Parti)

Üye: Asuman Erdoğan (AK Parti)

Üye: Ali Şahin (AK Parti)

Üye: Derya Ayaydın (AK Parti)

Üye: Seda Gören Bölük (AK Parti)

Üye: Sena Nur Çelik (AK Parti)

Üye: Tuğba Işık Ercan (AK Parti)

Üye: Zafer Sarıkaya (AK Parti)

Üye: Ziya Altunyaldız AK Parti)

Üye: Mahmut Rıdvan Nazırlı (AK Parti)

Üye: Talih Özcan (CHP)

Üye: Utku Çakırözer (CHP)

Üye: Mehmet Güzelmansur (CHP)

Üye: Oğuz Kaan Salıcı (CHP)

Üye: Namık Tan (CHP)

Üye: Süreyya Öneş Derici (CHP)

Üye: Kamil Aydın (MHP)

Üye: İsmail Özdemir (MHP)

Üye: Kürşad Zorlu (İYİ Parti)

Üye: Ceylan Akça Cupolo (DEM Parti)

Üye: Serhat Eren (DEM Parti)

Üye: Berdan Öztürk (DEM Parti)

Üye: Cemalettin Kani Torun (Saadet Partisi)

TEKLİF MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK

Komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından gözler artık Genel Kurul'da olacak. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin teklifin Genel Kurul'da ne zaman ele alınacağına dair bir takvim yok.

Torba Yasa Teklifi görüşmelerinin ardından Genel Kurul, 16 Ocak 2024'e kadar tatile girecek. Bu tarihten sonra ele alınması beklenen teklifin Genel Kurul'da kabul edilmesi için salt çoğunluk gerekiyor.

İsveç, Ukrayna - Rusya savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile birlikte NATO'ya girme kararı almıştı. Ancak Türkiye her iki ülkenin de üyeliğine itiraz etti. İtiraza, iki ülkenin terör örgütleriyle ilişkileri, terör örgütü üyelerinin iade edilmemesi ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları gerekçe gösterildi.

Geçen yıl mayıs ayında Madrid'de yapılan NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye dönük taahhütleri içeren üçlü muhtıraya imza attı. Oluşturulan daimi mekanizma çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirince, Ankara Finlandiya'nın üyeliğine vize verdi.

İsveç'in NATO üyelik işlemleri ise hem yükümlülüklerini yerine getirmediği hem de Kuran-ı Kerim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif eylemler nedeniyle askıya alındı. Temmuz ayında Vilnius'ta gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından İsveç'in NATO Katılım Protokollerinin Meclis'e sevk edilmesi kararı alındı.

23 Ekim'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin teklifi Meclis'e gönderdi.

İSVEÇ'TEN İLK AÇIKLAMA

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

​​​​​​​Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD MEMNUN

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin attığı son adımı büyük memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Bakanlık açıklamasında, "Başkan Biden, uzun zamandır Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonuna verdiği açık desteği sürdürmektedir ki bu durum NATO'nun operasyon kabiliyetini geliştirecektir." ifadelerine yer verildi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin teklifin kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden ABD Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirim yapılıncaya kadar bu tür dış silah satım süreçlerine ilişkin açıklama veya yorum yapamayacaklarını da belirtti.