İsveç’e dönecek DEAŞ üyeleri yargılanacak İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkeye dönecek DEAŞ üyeleri için uluslararası mahkeme kurulmasını talep edeceğini söyledi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ülkeye dönecek DEAŞ üyeleri için uluslararası mahkeme kurulmasını talep edeceğini söyledi. İsveç Başbakanı Stefan Löfven İsveç gazetesine yaptığı açıklamada, DEAŞ teröristlerinin insanlığa karşı suçlarını soruşturmak için uluslararası bir mahkeme kurulmasını talep edeceğini söyledi. Löfven, "Terör suçu ve savaş suçları işliyorsanız , nerede olursa olsun bu suçtan mahkum edilmek zorundasınız” dedi. İsveç Başbakanı Stefan Löfven, daha önce terör örgütü DEAŞ’a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını, İsveç’e dönebileceğini ve suçları bulunanların cezalarını çekeceğini ifade etmişti.

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