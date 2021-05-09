İsveç ve İskoçya’dan İsrail’e tepki: Saldırılarla uluslararası hukuk ihlal edildi

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda bulundu. ABD, İsveç ve İskoçya gibi muhtelif devletler İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı ve şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık’a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Sturgeon, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirterek İsrail’e “şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi” çağrısında bulundu.

Sturgeon, Twitter hesabından İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

İskoç Başbakan, “Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır, ancak Ramazan’da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez.” ifadesini kullandı.

Saldırıların uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkati çeken Sturgeon, İsrail’e “şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermeli” çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise, Twitter hesabından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da ve Kudüs’ün diğer bölgelerinde Filistinlilere yönelik şiddet kullanmasına ilişkin açıklama yaptı.

“Kudüs’teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıkça aktarılan endişeleri paylaşıyorum” ifadelerini kullanan Linde, ABD Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasını da paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “ABD, Harem-i Şerif ve Şeyh Cerrah bölgesi dahil Kudüs’te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, fakat özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir. Buna, cuma günü İsrail askerlerine yapılan saldırı ve buna mukabil Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik saldırılar dahildir ve bunları kesin bir şekilde kınıyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılar esnasında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88’inin Kudüs’teki hastanelere kaldırıldığı belirtilmişti.







