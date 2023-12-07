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Gündem İsveç ve Finlandiya bunu konuşuyor: Erdoğan karşıtı gösterilerin arkasında Rusya var
Gündem

İsveç ve Finlandiya bunu konuşuyor: Erdoğan karşıtı gösterilerin arkasında Rusya var

Yeniakit Publisher
2023-12-07 11:53:00 -
İsveç ve Finlandiya bunu konuşuyor: Erdoğan karşıtı gösterilerin arkasında Rusya var

Sızdırılan belgelere göre Rusya, İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusunu etkilemek için Avrupa'daki Erdoğan karşıtı gösterileri manipüle etti.

İsveç’te yayın hayatını sürdüren Aftonbladet, Finli TV kanalı Yle'nin ele geçirdiği istihbarat raporlarına dayandırdığı haberde, Rusya’nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurularına karşı etki kampanyaları planladığını yazdı.

Sızan raporda Yle, İsveç'teki Kur’an yakma olaylarının ardından yaşanan şiddetli gösterilerin ardından AB ülkelerinde İslam korkusunun arttığını yazıyor.

Rus istihbarat servisinin Avrupa'da planladığı nüfuz operasyonlarıyla gerilimi daha da tırmandırmak istediği belirtiliyor. Amaç, İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunun onaylanmasından önce Türkiye ile Avrupa ülkeleri ve NATO arasındaki sürtüşmeyi arttırmaktı.

ERDOĞAN İLE ALAY EDEN GÖSTERİLER PLANLANDI

Belgede bu gerilimin nasıl daha da tırmandırılabileceğine dair çeşitli planlar sıralanıyor. Bir yandan Avrupa'nın büyük şehirlerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile alay edecek gösteriler planlanıyordu. Bir diğer plan ise tanınmış yerlere İslam ve Erdoğan aleyhinde mümkün olduğunca çok sayıda olumsuz duvar yazısı yazmaktı. Bu yazılar daha sonra sosyal medyada yayılacak ve medyada yer alacaktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FİNLANDİYA'DA GERÇEKLEŞTİĞİNE DAİR BİR İŞARET YOK

Finlandiya Güvenlik Polisi (SUPO), Yle'ye yaptığı açıklamada Rus istihbaratının planlarından haberdar olduklarını doğruladı fakat daha fazla yorum yapmadı. Ancak Dossier Center, belgede yer alan türden hiçbir operasyonun Finlandiya'da gerçekleşmemiş olması gerektiğini yazıyor. Mayıs 2023'te sürgündeki Rus editör Dossier Center, Paris'te Rus güvenlik servisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin tutumunu etkileyecek sahte bir gösteriden de bahsetti. Ancak Dossier Center'a göre gösteri sosyal medyada bile neredeyse hiç ilgi görmedi.

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