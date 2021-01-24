İsveç PKK’lıları bir bir sınırdışı ediyor

Göksel Çağlav Ankara

İsveç, 1980’lerde Türkiye’den kaçan teröristlere kucak açarak ülkede rahatça dolaşmalarına imkan sağlamıştı. PKK’nın İsveç’e gönderdiği, örgütlenme ve finansal destek sağlamakla görevli teröristlerin, örgüt içi anlaşmazlığa düşerek birbirlerini infaz etmeye başlamasıyla ülkenin güvenlik güçleri endişe duymaya başlamıştı.

Hesaplaşmalar bardağı taşırdı

20 Haziran 1984’te Uppsala’da PKK’dan kaçmak isteyen bir terörist öldürüldü. Bunun üzerine İsveçli yetkililer PKK’yı Avrupa genelinde “terör örgütü” olarak ilan etmek zorunda kaldı. Ardından da PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ın İsveç’e girişini yasakladı. Terör örgütünün Avrupa’da terör örgütü listesine alınmasından sonra Almanya ve Fransa gibi ülkeler üç maymunu oynayarak, örgüte her türlü desteği vermeye devam ettiler. Ancak PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi’nin (YDG-H) sözde Cizre Sorumlusu “Zibo” kod adlı Resul Özdemir, MİT’in İsveç makamlarıyla sürdürdüğü koordineli çalışmalar kapsamında Türkiye’ye teslim edilmişti. Geçtiğimiz günlerde ise İsveç, terör örgütü PKK ve destekçileri ile işbirliği içinde olduğu gerekçesiyle Zozan Büyük isimli teröristi sınırdışı etme kararı aldı. İsveç mahkemesinin verdiği kararda Büyük’ün, “Ülke güvenliği için büyük tehdit” oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Siyasiler sahip çıkıyor

İsveç mahkemesinin bu kararının ardından terör örgütünün Avrupa uzantısı harekete geçerek siyasiler üzerinden baskı kurmaya başladı. Ülkede çeşitli eylemler gerçekleştiren PKK, kampanyalar düzenleyerek mahkemenin kararının iptal edilmesine çalıştı. İsveç Sol Parti Milletvekili ve Hukuk Politikası Sözcüsü Linda Westerlund Snecker de yazılı bir soru önergesiyle terör örgütü savunuculuğuna soyunarak konuyu parlamento gündemine taşıdı. PKK’nın medya yapılanması da kamuoyu oluşturmak üzere internet siteleri üzerinden, İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi ve diğer terör destekçisi STK’larla birlikte mahkemelerin kararlarına karşı kamuoyu baskısı geliştirilmesi çalışması yürütmeye başladı. Ancak tüm bu girişimlerin İsveç devletinin terör örgütünden kurtulmak üzere başlattığı çalışmaları önlemeye yetmeyeceği belirtiliyor.