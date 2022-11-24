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Dünya İsveç parlamentosunda Türkiye konuşuldu!
Dünya

İsveç parlamentosunda Türkiye konuşuldu!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkan Yeşiller grubuna 'Türkiye'nin kendini koruma hakkı var' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 22:53:00 -
İsveç parlamentosunda Türkiye konuşuldu!

İsveç parlamentosunda Türkiye tartışması yaşandı. Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız olan Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marta Stenevi'ne İsveç Başbakanı Ulf Kristersson cevap verdi.

İsveç parlamentosunda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marta Stenevi'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın rahatsızlık meydana getirdiğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştirmediğine dair soruyu cevaplayan Kristersson, "Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.

'Türkiye'nin kendini koruma hakkı var'

Tüm tarafları itidalli olmaya, sakin kalmaya, sivillerin ve sivil nesnelerin askeri tehlikeye maruz kalmaması gerektiğine dair çağrıda bulunan Kristersson, "Kuzey Suriye'deki durum çok karışık, bir yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen bir mücadele, bir taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin kendini her türlü terör saldırısına karşı koruma hakkına sahip olduğunu da belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

'İsveç'in bunlara güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik'

Dünyanın, Türkiye'yi anlaması gerektiğine dikkati çeken Kristersson, "Dünyanın, Türkiye'yi vuran terör saldırılarının diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var. İsveç'te çeşitli şekillerde terör ve terörle ilgili faaliyetlere katılan ve bunu finanse eden insanlar İsveç'i hedef almıyor, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in bunlara güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik." şeklinde konuştu.

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