İsveç NATO üyeliği için bekleyecek

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Dışişleri Komisyonu, İslam ve Türkiye düşmanlarına hamilik eden ülkenin NATO’ya katılım protokolü görüşmelerini erteledi. Yeni toplantı için tarih belirleneceği dile getirildi. İsveç’in NATO’ya katılım protokolü, geçtiğimiz ay imzalanarak TBMM’ye sevk edilmişti. Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alındı. AK Parti milletvekillerinin önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alındı. Önergede, “Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması” ifadeleri yer aldı. İsveç, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından NATO üyesi olmak için başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmesi temennisinde bulunmuştu. Dışişleri Komisyonu’nun İsveç’i yakından takip ettiğini dile getirmişti.