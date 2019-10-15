0553 313 94 23

İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda?

İsveç İspanya maçı, EURO 2020 elemeleri F Grubu'nda dengeleri değiştirecek. Kariyerleri boyunca İspanya ile 7 kez karşılaşan İsveç, bu maçlardan sadece ikisini galibiyetle tamamlarken, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılmıştır. Peki, İsveç İspanya maçı ne zaman? İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

15 Ekim 2019 Salı 20:22
İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda?

İsveç İspanya maçı, EURO 2020 elemeleri F Grubu'nda dengeleri değiştirecek. Kariyerleri boyunca İspanya ile 7 kez karşılaşan İsveç, bu maçlardan sadece ikisini galibiyetle tamamlarken, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılmıştır. Peki, İsveç İspanya maçı ne zaman? İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 F Grubu 8. Hafta maçında bugün İsveç sahasında İspanya'yı konuk edecek. Saat 21.45'te oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:22
  1. EURO 2020 Elemeleri A Grubu
  2. EURO 2020 Elemeleri B Grubu
  3. EURO 2020 Elemeleri C Grubu
  4. EURO 2020 Elemeleri D Grubu
  5. EURO 2020 Elemeleri E Grubu
  6. EURO 2020 Elemeleri F Grubu
  7. EURO 2020 Elemeleri G Grubu
  8. EURO 2020 Elemeleri H Grubu
  9. EURO 2020 Elemeleri I Grubu
  10. EURO 2020 Elemeleri J Grubu
  11. EURO 2020 Elemeleri
  12. EURO 2020 Eleme maçları
  13. EURO 2020 Eleme maçları ne zaman
  14. EURO 2020 Eleme maçları saat kaçta
  15. EURO 2020 Eleme maçları hangi kanalda
  16. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
  17. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri
  18. İsveç İspanya
  19. İsveç İspanya maçı
  20. İsveç İspanya maçı ne zaman
  21. İsveç İspanya maçı saat kaçta
  22. İsveç İspanya maçı hangi kanalda
  23. İsveç İspanya izle
  24. İsveç İspanyacanlı
  25. İsveç İspanya nereden izlerim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayanlara ziyaret
    1. Terör örgütü yandaşlarının saldırısına..
    2. Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de..
    3. Nihat Kahveci: Tek kelime ile...
    4. 'Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler..
    5. Köfte nasıl yapılır? Lezzetli köfte..
    6. CNN'in başkanından 'Trump'ın azline..
    7. Bakanlık, Barış Pınarı Harekatı'ndaki..
    8. İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı..
    9. Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı..
    10. Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular..
    11. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den..
    12. Devlet lojmanlarının satışı ne zaman?..
    13. Elazığ'da plastik fabrikasının..
    14. Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı:..
    15. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    16. Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık..
    17. Kocaeli'de evde patlama!
    18. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    19. ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den..
    20. Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye..
    21. YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ..
    22. Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?
    23. Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    25. Lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır?
    26. UEFA skandal kararını resmen duyurdu
    27. İTÜ'lü profesör duyurdu: Beklenen..
    28. Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist..
    29. Barış Pınarı Harekatı'na katılan..
    30. Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur