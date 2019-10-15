İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? İsveç İspanya maçı, EURO 2020 elemeleri F Grubu'nda dengeleri değiştirecek. Kariyerleri boyunca İspanya ile 7 kez karşılaşan İsveç, bu maçlardan sadece ikisini galibiyetle tamamlarken, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılmıştır. Peki, İsveç İspanya maçı ne zaman? İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

İsveç İspanya maçı, EURO 2020 elemeleri F Grubu'nda dengeleri değiştirecek. Kariyerleri boyunca İspanya ile 7 kez karşılaşan İsveç, bu maçlardan sadece ikisini galibiyetle tamamlarken, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrılmıştır. Peki, İsveç İspanya maçı ne zaman? İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 F Grubu 8. Hafta maçında bugün İsveç sahasında İspanya'yı konuk edecek. Saat 21.45'te oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı izlenebilecek.

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