İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EURO 2020 elemelerinde İsveç ile İspanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İsveç İspanya maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25
EURO 2020 elemelerinde İsveç ile İspanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İsveç İspanya maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...
İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Bugün oynanacak İsveç İspanya maçı saat 21:45'te başlayacak. Mğcadele S Sport 2, Idman TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.
EURO 2020'de günün programı
A Grubu
21.45 Kosova-Karadağ
21.45 Bulgaristan-İngiltere
B Grubu
21.45 Ukrayna-Portekiz
21.45 Litvanya-Sırbistan
H Grubu
21.45 İzlanda-Andorra
21.45 Moldova-Arnavutluk
21.45 Fransa-Türkiye
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