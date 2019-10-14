İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 elemelerinde İsveç ile İspanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İsveç İspanya maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...

EURO 2020 elemelerinde İsveç ile İspanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İsveç İspanya maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar... İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bugün oynanacak İsveç İspanya maçı saat 21:45'te başlayacak. Mğcadele S Sport 2, Idman TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak. EURO 2020'de günün programı A Grubu 21.45 Kosova-Karadağ 21.45 Bulgaristan-İngiltere B Grubu 21.45 Ukrayna-Portekiz 21.45 Litvanya-Sırbistan H Grubu 21.45 İzlanda-Andorra 21.45 Moldova-Arnavutluk 21.45 Fransa-Türkiye

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