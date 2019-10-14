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İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 elemelerinde İsveç ile İspanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İsveç İspanya maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...

14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25
İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 elemelerinde İsveç ile İspanya karşı karşıya gelecek. Peki, İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman? İsveç İspanya maçı saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak? İşte detaylar...

İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bugün oynanacak İsveç İspanya maçı saat 21:45'te başlayacak. Mğcadele S Sport 2, Idman TV ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

EURO 2020'de günün programı

A Grubu

21.45 Kosova-Karadağ

21.45 Bulgaristan-İngiltere

B Grubu

21.45 Ukrayna-Portekiz

21.45 Litvanya-Sırbistan

H Grubu

21.45 İzlanda-Andorra

21.45 Moldova-Arnavutluk

21.45 Fransa-Türkiye 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:25
  1. EURO 2020 Elemeleri A Grubu
  2. EURO 2020 Elemeleri B Grubu
  3. EURO 2020 Elemeleri C Grubu
  4. EURO 2020 Elemeleri D Grubu
  5. EURO 2020 Elemeleri E Grubu
  6. EURO 2020 Elemeleri F Grubu
  7. EURO 2020 Elemeleri G Grubu
  8. EURO 2020 Elemeleri H Grubu
  9. EURO 2020 Elemeleri I Grubu
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