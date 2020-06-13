İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den Türkiye hakkında skandal sözler

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK'nın sözde İsveç üst düzey üyeleriyle skandal bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye'deki terör örgütü PYD ile dayanışma içinde olduklarını söyleyen Linde, Türkiye'nin Suriye'ye huzur ve barış getirmek için yaptığı operasyonları da "işgal" olarak nitelendirdi. Bununla da yetinmeyen Linde, Türkiye'yi durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) içinde her şeyi yaptığını ifade etti.