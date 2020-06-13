İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den Türkiye hakkında skandal sözler
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, terör örgütü PKK'nın sözde İsveç üst düzey üyeleriyle skandal bir görüşme gerçekleştirdi. Suriye'deki terör örgütü PYD ile dayanışma içinde olduklarını söyleyen Linde, Türkiye'nin Suriye'ye huzur ve barış getirmek için yaptığı operasyonları da "işgal" olarak nitelendirdi. Bununla da yetinmeyen Linde, Türkiye'yi durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) içinde her şeyi yaptığını ifade etti.
İsveç'te terör örgütü listesinde olmasına rağmen, PKK'lı sözde üst düzey yöneticiler, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telekonferans şeklinde buluşarak isteklerini sıraladı.
Terör örgütü PKK'nın İsveç'te sözde kuruluşları Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Başkanı Ahmet Karamuş, İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi (İ-NCDK) Eşbaşkanı Rıdvan Altun ve Sara Kadın Birliği Başkanı Ayşe Göktepe'nin katıldığı online toplantıda, Linde, Türkiye'ye Suriye'de operasyonları durdurması için baskı yaptıklarını belirtti.
"PYD ile dayanışma içindeyiz"
Terör örgütü PKK'nin İsveç'e uyuşturucu ve silah kaçakçılığından iş yerlerinde haraç toplamaya varan eylemlerinden hiç söz etmeyen Linde, Suriye'deki terör örgütü PYD ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.
Türkiye'nin Suriye'ye barış getirmek için yaptığı operasyonları işgal olarak niteleyen Linde, Türkiye'ye durdurmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) içinde her şeyi yaptığını ifade etti.