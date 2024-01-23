İsveç Başbakanlığı'ndan NATO açıklaması!
Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesinin ardından İsveç Başbakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
İsveç Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması olumlu” denildi.
Bakan Billström ise, “Türk Parlamentosunun bugün İsveç'in NATO üyeliği lehinde oy kullanması memnuniyet verici bir adım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay belgesini imzalamasını bekliyoruz. İsveç NATO'nun güvenilir, destekleyici ve kararlı bir üyesi olacak” ifadelerini kullandı.
TBMM’de İsveç’in NATO üyeliğine dair yapılan oylamaya katılan 346 milletvekilinden "287’si kabul", "55’i ise ret" oyu kullandı.
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