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Dünya İsveç Başbakan Yardımcısı İslam'a nefret kustu
Dünya

İsveç Başbakan Yardımcısı İslam'a nefret kustu

Yeniakit Publisher
2024-09-01 02:35:00 -
İsveç Başbakan Yardımcısı İslam'a nefret kustu

İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch, Müslümanları ve şeriatı hedef alarak İslam dinine saldırdı.

İslamofobi sicili epey kabarık olan İsveç, İslam dinini hedef alan yeni bir rezilliğe daha imza attı. Geçmişte pek çok kez Kur'an-ı Kerim yakılmasına müsaade gösteren İsveç'te, Başbakan Yardımcısı Ebba Busch bir televizyon kanalına verdiği röportajda İslam dini ve Müslümanları hedef aldı.

'ŞERİATI SAVUNUYORSANIZ İSVEÇ VE AVRUPA'YA GELMEYİN'

Şeriatı destekleyenlerin İsveç'e ve Avrupa'ya gelmemesi gerektiğini söyleyen Busch, "Şeriat hukukunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız İsveç'te hoş karşılanmıyorsunuz. Şeriat hukukunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız İsveç' ve Avrupa'ya gelmeye çalışmamalısınız." ifadelerini kullandı.

'İSLAM, İSVEÇ KÜLTÜRÜNE ADAPTE OLMALI'

Başbakan yardımcısı, Şeriat konusunun gelecek için bir değerler savaşı olduğunu söyledi. Busch, "İslam, bizim kültürümüze adapte olmalı. Bunu yapamayan Müslümanlar İsveç'i terk etmeli. Şeriat hukukunun burada yeri yok." dedi.

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