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Otomotiv Isuzu’dan D-Max’e özel kampanya
Otomotiv

Isuzu’dan D-Max’e özel kampanya

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, D-MAX araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip fiyatlar ve ödeme koşulları ile karşılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:53:00 -
Isuzu’dan D-Max’e özel kampanya

30 Nisan’a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri yüzde 25’e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek. Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca nisan ayı boyunca “Ücretsiz Hızlı Check-up” imkanı sunulacak. Kampanya kapsamında cazip fırsatlar ve ödeme koşulları tüm Isuzu yetkili servislerinde müşterileriyle buluşuyor.

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