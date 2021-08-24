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Ekonomi İSÜ akademik personel alacak
Ekonomi

İSÜ akademik personel alacak

İstinye Üniversitesi duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre 64 Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 13:22:00 -
İSÜ akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

ADRES:

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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