  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İSTOÇ'ta dehşet anları
Gündem

İSTOÇ'ta dehşet anları

Yeniakit Publisher
2023-10-03 20:27:00 -

Bağcılar İSTOÇ'ta Kamil Aslan adlı vatandaş, telefonla konuşurken o sırada geri hareket eden kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında İSTOÇ Ticaret Merkezi’nin sevkiyat bölümünde meydana geldi. 75 yaşındaki Kamil Aslan, oğlunun sevkiyat işlerini takip etmek için İSTOÇ’a geldi. O sırada araçların sevkiyat yaptığı bölümde telefonla konuşarak yürüyen Aslan, geri hareket eden 34 ZYM 81 plakalı kamyonun çarpması sonucu altına sıkıştı. Kamyon tekerinin altındaki Aslan, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kamil Aslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede hayatını kaybederken, kamyon şoförü Muhammet Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kamil Aslan’ın kamyonetin altında kaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“İçler acısı bir durum”

Meydana gelen kazanın görgü tanıklarından olan İlyas Altıntaş, “Yaya aracın yanından geçerken elindeki telefonla görüşüyordu. O sırada aracın arka tarafına, aynanın kör noktasına geliyor. Aracı tam ortaladığı için, araç geri geri gelirken kaza meydana geliyor. Kaza olduktan sonra nabzı atıyordu. Ambulansa aldıklarından sonra sağlık durumunu sorduk. Yüzde 99 eks olduğunu söylediler. İçler acısı bir durum. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Hepimiz üzüldük. Her iki tarafa da Allah yardım etsin” dedi.

Kira sözleşmelerinde yeni dönem
Kira sözleşmelerinde yeni dönem

Ekonomi

Kira sözleşmelerinde yeni dönem


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balon patlayınca böyle oldu! Otomobil piyasasında müthiş gelişme
Balon patlayınca böyle oldu! Otomobil piyasasında müthiş gelişme

Otomotiv

Balon patlayınca böyle oldu! Otomobil piyasasında müthiş gelişme

Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal
Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal

Gündem

Bu sefer de Meclis’e hakaret etti! Bay bay Kemal'den yeni skandal

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler
Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Gündem

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23