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İstismarda son perde! Aleyna Tilki sömürü çarkına tasavvufu ekledi

Magazin dünyası’ diye tabir edilen ‘kokuşmuş mahallenin’ pohpohlayarak ‘sanatçı’ adı altında piyasaya sürdüğü Aleyna Tilki, para kazanma uğruna din istismarını farklı bir boyuta taşıdı. Tilki, büyük veli Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin sözlerini kullanarak İngilizce şarkı yapacak.

22 Eylül 2019 Pazar 15:50
İstismarda son perde! Aleyna Tilki sömürü çarkına tasavvufu ekledi

 yeniakit.com.tr  Günümüzde dahi Batı’da birçok insanın İslam’la tanışıp Müslüman olmasına vesile olan büyük veli Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, Türkiye’de para, şan, şöhret düşkünlerinin para kazanma aracı haline geldi. Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki, yapacağı İngilizce şarkısında, Mevlana hazretlerinin Batı’daki tanınırlığından faydalanarak, büyük Allah dostunun sözlerini kullanacak.

ABD’de şarkı yapıp Mevlana’yı kullanacak

Ünlü olmanın büyüsüne kapılarak genç yaşında emperyalist Batı toplumunun ürünü olan popüler kültürün ağına takılan Tilki, eğitim için gittiği ABD’de şarkı yapacak. Takvim’deki habere göre Tilki, ABD’de yapacağı İngilizce şarkıda, Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin henüz açıklanmayan sözlerini kullanacak.

Din istismarında son perde

Türkiye’de, tebliğ veya teşvik gibi bir niyeti olmadan dini ürün ortaya koyan veya dini değerlerimizi kullanan isimler arasında adını yazdıran Aleyna Tilki, hem yurt dışında tanınan Mevlânâ’nın ismini kullanmasıyla, hem de Türkiye’deki muhafazakar kitleye oynamasıyla, din istismarına yeni bir boyut kazandırdı!..

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 15:50
  1. Aleyna Tilki
  2. Mevlana
  3. sömürü
  4. din istismarı

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    Akit gibi Allah dostu gazeteleri seviyorum. Bu haber de bizim sağ görünümlü sahtekar medyanın suskunlugunndan oluyor. Keşke bütün gazeteler aynı hassasiyeti taşısalar.
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    ben bu çalgı aletleri meselesini yeterince açık şekilde işlemiştim kendim söyledim kendim dinledim başınıza gelen her musibet ellerinizin kazancıdır kimsenin şikayet etmeye hakkı yok herkes nasıl bir hayat yaşayıyorum ki allah bunu bana musallat ettinin hesabını yapsın allaha emanet ol ya habiballah
  • Bilal Bilal 1 sa önce
    Masallah sizde bu abuk subuk veledin haberini yapmakta bayagi mshirsiniz bu haber bu gazeteye yakismiyor.reklsmini yapiyorsunuz .Bizim bizimle cok onemli meselelerimiz var biraz ibreyi oraya cevirin
  • ahmetahmet1 sa önce
    bardagin dolu tarafindan bakin
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    kafire oynamasını anladık da Müslümana nasıl oynuyor yoksa Müslümanların dünyasından habibullahın çalgı aletlerini kırmak için gönderildiği gerçeği saf dışı edildi de boşta kalan alana aleyna tilki mi talip oldu ki nasılsanız öyle yönetilirsiniz allaha emanet ol ya habiballah

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