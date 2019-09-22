İstismarda son perde! Aleyna Tilki sömürü çarkına tasavvufu ekledi

yeniakit.com.tr Günümüzde dahi Batı’da birçok insanın İslam’la tanışıp Müslüman olmasına vesile olan büyük veli Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, Türkiye’de para, şan, şöhret düşkünlerinin para kazanma aracı haline geldi. Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki, yapacağı İngilizce şarkısında, Mevlana hazretlerinin Batı’daki tanınırlığından faydalanarak, büyük Allah dostunun sözlerini kullanacak.

ABD’de şarkı yapıp Mevlana’yı kullanacak

Ünlü olmanın büyüsüne kapılarak genç yaşında emperyalist Batı toplumunun ürünü olan popüler kültürün ağına takılan Tilki, eğitim için gittiği ABD’de şarkı yapacak. Takvim’deki habere göre Tilki, ABD’de yapacağı İngilizce şarkıda, Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin henüz açıklanmayan sözlerini kullanacak.

Din istismarında son perde

Türkiye’de, tebliğ veya teşvik gibi bir niyeti olmadan dini ürün ortaya koyan veya dini değerlerimizi kullanan isimler arasında adını yazdıran Aleyna Tilki, hem yurt dışında tanınan Mevlânâ’nın ismini kullanmasıyla, hem de Türkiye’deki muhafazakar kitleye oynamasıyla, din istismarına yeni bir boyut kazandırdı!..

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