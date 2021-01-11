İstismarcılara itibar etmeyin

Ağaoğlu, “Maalesef internetten ürün alan tüketicilerimizin taleplerini karşılamayan ya da geç karşılayan istismarcı çok” diyor. Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardan satış yapan vurguncuların sayısının artığını anlatan Ağaoğlu, şöyle konuşuyor: “Vergi ödemeyen, fatura sunmayan, garanti vermeyen bu sahtekârlardan kaçınılmalı; ürün veya hizmet satın alınmamalı. Çünkü tüketiciler, mağdur olmaları halinde karşılarında muhatap bulamayabilir. Şu da bilinmeli ki sosyal ağlardan ürün ya da hizmet almaya niyetlenen biri, muhatabı tacir değilse Tüketici Kanunu’ndan faydalanamaz. Tüketici Hakem Heyeti’ne müracaat edemez.”