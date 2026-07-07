İstismar sanığı karar duruşmasına 2 ay kala mağduru kaçırdı iddiası: Anne isyan etti

Çocuğunun nitelikli cinsel istismarı suçundan 20 yıl hapsi istenen tutuksuz sanık R.H.U., davanın karar duruşmasına yaklaşık 2 ay kala mağduru kaçırdı iddiasıyla gündeme geldi. Anne Nagihan Solak, tek başına büyüttüğü kızının "Markete gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra bir daha dönmediğini öne sürdü.

Çevrimiçi oyunda tanıştılar, iddiaya göre falezlerde başladı

DHA'nın aktardığına göre olay, yaklaşık 2 yıl önce bir çevrimiçi oyun platformunda başladı. E.Ö., 2024 yazında ailesiyle tatil için gittiği Antalya'da, oyunda tanıştığı R.H.U. ile annesinden izin alarak buluştu.

O dönem 16 yaşında olan E.Ö.'nün falezlere götürülerek cinsel istismara uğradığı öne sürüldü. Anne Solak, "Kızımı falezlere götürüp orada 16 yaşındayken istismar etmiş. Kızım bana bunu söyleyemedi" dedi.

Tatil dönüşünde kızının içine kapandığını fark eden anne, bu değişimi ergenlik dönemine bağladı. Solak, kızının korktuğu için yaşadıklarını uzun süre kendisine anlatamadığını söyledi.

17'nci yaş gününde ikinci istismar iddiası

İddiaya göre bir yıl sonra, E.Ö.'nün 17'nci yaş günü olan 24 Nisan 2025'te R.H.U. İstanbul'a geldi. Bağcılar'daki bir çayırlık alanda buluşan ikili için anne, kızının ikinci kez istismara uğradığını öne sürdü.

Eve dönen kızının boynunda yara fark eden Solak, E.Ö.'yü hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrollerin ardından istismar belirlendi, aile de şikayetçi oldu.

Anne, kızının epilepsi hastası olduğunu ve psikolojik sorunları bulunduğunu raporlarıyla mahkemeye sunduklarını belirtti. Solak, "Bir insan çayırlık alanda nasıl istek gösterebilir? İki kere suçu tekrarladı" dedi.

20 yıl hapis istemi ve reddedilen tutuklama talepleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, R.H.U. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan soruşturma başlattı ve 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlayarak dava açtı.

İddiaya göre tutuksuz yargılanan sanık hakkında, adli kontrol tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yapılan tutuklama talepleri kabul edilmedi. Anne, ilk şikayette Antalya'nın takipsizlik verdiğini, davanın İstanbul savcılığınca açıldığını ifade etti.

Solak, "Avukatımız birçok kez dilekçe vermesine rağmen tutuklanmadı" dedi. Mahkemede pedagog eşliğinde ifade veren E.Ö.'nün korktuğu için suskun kaldığı belirtildi.

"Bu işi tatlıya bağlayalım" teklifi ve ailenin reddi

Anne Solak, kızının reşit olmasının ardından sanık yakınlarının kendisine ulaştığını öne sürdü. Solak, "Reşit olduktan 3-4 gün sonra aile bana ulaştı. 'Bu işi halledelim, tatlıya bağlayalım' dediler" dedi.

Bu teklifi reddettiğini anlatan anne şöyle konuştu: "'Hayır, şikayetimden vazgeçmiyorum' dedim. O an kızım yanımdaydı. Bana tek söylediği, 'Anne, artık tutuklansın, ben rahat yaşamak istiyorum' oldu."

"Markete gidiyorum" dedi, bir daha dönmedi

Uzlaşmanın reddedilmesinin ardından 2 Temmuz günü öğle saatlerinde E.Ö., market kartını alıp "Anne ben markete gidiyorum, gidip geleceğim" diyerek evden çıktı.

Kızını baskı yapmamak için hemen aramadığını söyleyen anne, "40 dakika geçti, dayanamadım aradım. Açmıyordu. Kızım kaçacak bir çocuk değildi" dedi. Solak, kızının R.H.U. ve yanındakiler tarafından zorla araca bindirilerek Antalya'ya götürüldüğünü öne sürdü.

Anne, kızının zorla götürüldüğüne ilişkin iddiasını ise şöyle dile getirdi: "Görenler var mahallede, 3-4 tane adam tarafından zorla götürüldüğünü." Aile, karakola giderek şikayetçi oldu.

Yurt dışı numaralardan geldiği öne sürülen tehditler

Anne, kızıyla görüştürülmediğini, telefonunun kapatıldığını ve sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini iddia etti. Solak, sanığın babasının kendisine, "Tamam aldık, bitti gitti, niye uzatıyorsun? Çok uzatırsan başına işler gelecek" dediğini öne sürdü.

Solak'ın anlatımına göre sanığın amcası da, "Güzellikle çözelim yoksa zorla çözeceğiz" dedi. Anne, bu aramaların izlenmesi mümkün olmayan yurt dışı numaralardan geldiğini savcılıktan öğrendiğini söyledi.

Epilepsi hastası kızı için devlete çağrı

Kızının epilepsi hastası olduğunu ve ilaçlarını yanına almadığını vurgulayan anne endişesini dile getirdi: "Benim çocuğum nöbet geçirse kim sorumlu? Çocuğuma bir şey olsa kim sorumlu?"

Üniversite sınavına giren, polis ya da hemşire olmak isteyen bir kızı olduğunu anlatan Solak, "2 ay sonra karar mahkemesi varken çocuğum niye kaçsın? Zorla tutulduğunu düşünüyorum" dedi.

Anne, sözlerini bir çağrıyla bitirdi: "Sayın devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Sadece çocuğumu istiyorum, bir kere yüzünü görmek istiyorum."

Sık sorulan sorular

Sanık neden tutuklanmadı? Anne ifadesine göre tutuksuz yargılanan sanık hakkında adli kontrol ihlali gerekçesiyle yapılan tutuklama talepleri mahkemece kabul edilmedi.

Mağdurun kaçırıldığı nasıl iddia ediliyor? Anne, kızının 2 Temmuz'da "Markete gidiyorum" diyerek çıktıktan sonra zorla araca bindirilip Antalya'ya götürüldüğünü öne sürdü.

Dava hangi aşamada? Olayın, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl hapis istemiyle görülen davanın karar duruşmasına yaklaşık 2 ay kala yaşandığı belirtildi.