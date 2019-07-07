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İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek

CHP'li belediyelerden destek gören LGBTİ'li sapkınlara son olarak bir destek de Çocuk İstismarı ve İhlali ile Mücadele Derneği’nden geldi.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:59
İstismar bahanesiyle LGBTİ’ye destek

 Alper Koç  Ankara 

Çocuk istismarı ve ihlali ile mücadele adı altından dernek kuran LGBTİ savunucuları sosyal medya üzerinden LGBTİ’li sapkınların hastalıklı düşüncelerini yaymaya çalışıyor. Son zamanlarda gündemi sıkça meşgul eden LGBTİ’li sapkınlara sosyal medya hesaplarından destek mesajı veren CHP’li belediyelerden sonra bir destek de Çocuk İstismarı ve İhlali ile Mücadele Derneği’nden geldi.

Sosyal medya üzerinden, “LGBTİ’lere bir de bizim gözümüzden bakın” diyerek destek paylaşımı yapan sözde dernek, şu sapkın paylaşımda bulundu: “LGBTİ’lerin hakları ile ilgili olarak da; hepimizin, hep birlikte çaba sarf etmesi gerekir. Sizlerden ricamız, cinsel yönelimin tabiatın içinde bir çeşitlilik olduğunu çevrenizde en az bir kişiye anlatın. Sizden ricamız, çevrenizden en az bir kişiye, her şeyden önce insan olduğumuzu anlatın! Sizden ricamız, her insanın hayatını istediği gibi yaşamaya hakkı olduğunu, her insanın istediğini sevme hakkı olduğunu çevrenizde en az bir kişiye anlatın. Huzur, güven ve mutluluk içinde yaşayacağımız bir dünya umuduyla.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:59
  1. Ankara
  2. Çocuk istismarı
  3. LGBTİ
  4. LGBTİ’li sapkınlar
  5. CHP’li belediyeler
  6. Çocuk İstismarı ve İhlali ile Mücadele Derneği

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